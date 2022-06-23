الرياضة
مديرية التحكيم تعترف بخطأ بوسليم
اعتبرت أنه حرم شباب المحمدية من ضربة جزاء واضحة أمام الرجاء أنصفت مديرية التحكيم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شباب المحمدية، في مباراته أمام الرجاء الرياضي (0-0)، الأحد الماضي لحساب الجولة 26 من البطولة. وأجمع أعضاء مديرية التحكيم، خلال الاجتماع الأسبوعي أول أمس (الثلاثاء)، على أن الحكم ياسين بوسليم حرمأكمل القراءة »
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