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منذ 11 دقيقة
 عبده في حفل بباريس سيحيي فنان العرب محمد عبده، حفلا غنائيا في باريس يوم 22 يوليوز المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول. وطرح نجم الأغنية السعودية وفنان العرب محمد عبده أغنية بعنوان “كثير اشتقت” علىأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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