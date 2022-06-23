الرياضة
البطولة الإفريقية للسنوكر بالبيضاء
تتواصل بالبيضاء البطولة الإفريقية للسنوكر، إلى غاية 30 يونيو الجاري، في أحد فنادق المدينة. وتشارك في البطولة الإفريقية للسنوكر، في العاصمة الاقتصادية 10 منتخبات، وهي المغرب ومصر والجزائر وموريتانيا و تنزانيا و جنوب إفريقيا و نيجيريا و جمهورية الموريس و السودان و الموزمبيق. وسبق للمغرب، أن احتضن العديد من التظاهراتأكمل القراءة »
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