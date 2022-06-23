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الرياضة

خفيفي ينضم إلى أم صلال

منذ 15 دقيقة
انضم عبد الله خفيفي، مدافع مولودية وجدة، بصفة رسمية، إلى صفوف أم صلال القطري لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأعلن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس أم صلال، عبر موقعه الرسمي على “أنستغرام” أن فريقه تعاقد مع خفيفي، اعتبارا من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر،أكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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