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الرياضة

وكالة للاعبين تبعد بنعطية عن الأسود

منذ 19 دقيقة
عميد المنتخب السابق أشرف على انتقالات محترفين مغاربة كشفت مصادر مطلعة أن المهدي بنعطية الدولي المغربي السابق، فضل تأسيس وكالة للاعبين، بدل ولوج مجال التدريب، كما تدوول في الفترة الأخيرة. ويشرف بنعطية على هذه الوكالة منذ اعتزاله اللعب رسميا في منتصف الموسم المنتهي، كما أشرف على العديد من الانتقالات، ضمنهاأكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة


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