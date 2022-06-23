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الرياضة

أكرد ينعش خزائن الفتح والأكاديمية

منذ 16 دقيقة
الفريق الرباطي سيستفيد من 700 مليون يستفيد الفتح الرياضي وأكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم من عائدات صفقة انتقال نايف أكرد، لاعب المنتخب الوطني المغربي، من رين الفرنسي إلى ويستهام الإنجليزي. وعلمت “الصباح”، أن ويستهام سيقدم منحة إلى الفتح الرياضي بقيمة 700 مليون، ومثلها لأكاديمية محمد السادس الدولية لكرة القدم،أكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة


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