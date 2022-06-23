وطنية
برلماني: الوزراء التقنوقراط يحتقرون البرلمان
شن الشرقاوي الزنايدي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هجوما كاسحا على الوزراء غير المتحزبين، أو ممن يعرفون بـ «التقنوقراط»، الذين يفسدون النسل والزرع، وما «عندهومش الكبدة على البلاد». وقال الشرقاوي، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مطلع الأسبوع الجاري، إن «الوزراء التقنوقراط لا يحترمونأكمل القراءة »
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