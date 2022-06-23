الرياضة
53 خبيرا في ورشة “فيفا” بالمعمورة
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تنظيم ورشتين، غدا (الجمعة)، لتطوير كرة القدم لدى الهواة والشباب بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ضاحية سلا. ويشارك في الورشتين 53 خبيرا دوليا، معتمدا لدى “فيفا”، بغرض تطوير كرة القدم القاعدية، والاهتمام بها وصقل مواهب اللاعبين الشباب. وقال فوزي لقجع، ئريس الجامعة، إنأكمل القراءة »
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