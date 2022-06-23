وطنية
بنعبد الله: مهاجمو المقر مبتزون
استشاط محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، غضبا على الطريقة التي هاجم بها أشخاص مقر الحزب، في اجتماع اللجنة المركزية، نهاية الأسبوع الماضي، وعبر عن استنكاره لمحاولة الاقتحام والطريقة التي تم بها الترويج لهذا الحدث. واعتبر بنعبد الله أن محاولات اقتحام مقر الحزب شبيهة بما حدث في مسيرةأكمل القراءة »
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