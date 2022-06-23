الرياضة
لاعبان أولمبيان يكسبان ثقة فان نيستلروي
الصيباري ودوداح حاضران مع الفريق الأول لإيندهوفن أعلن رود فان نيستلروي، مدرب إيندهوفن الهولندي، اعتماده على المغربيين إسماعيل الصيباري ومحمد أمين دوداح، لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، الموسم الرياضي المقبل، بعد أن أسندت له مهمة تدريب الفريق، وارتياحه لإمكانياتهما. وألحق فان نيستلروي الصيباري ودوداح بالفريق الأول لأندهوفن، بالنظر إلى مستواهما ومؤهلاتهماأكمل القراءة »
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