الرياضة
“كاف” تكشف ملصق “كان” النسوي
أطلقت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الملصق الرسمي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسوية المغرب 2022، مستوحى من العلامة التجارية الديناميكية الجديدة لكرة القدم النسوية للـ “كاف” بلمسة معمارية مغربية. ويشكل التصميم عبارة عن مجموعة رمزية توضح كأس هذه المسابقة مدمجة في الأشكال المستوحاة من الطراز المعماري المغربي. في الوقت الذيأكمل القراءة »
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