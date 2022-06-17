fbpx
أســــــرة

خطـر السرطـان

منذ 8 دقائق
الدكتورة مبتسم قالت إن المرض يمكن أن يسبب القلق والتوتر قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبيبة عامة، إن الإصابة بجرثومة المعدة تكون بسبب إهمال النظافة الشخصية، عن طريق ملامسة سوائل معدية أو الفضلات، مبرزة أن الجسم يمكن أن يرفض العلاج عند بعض الأشخاص، الذين يعانون مقاومة المضادات الحيوية، مبرزة أن الوقايةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة