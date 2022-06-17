أســــــرة
خطـر السرطـان
الدكتورة مبتسم قالت إن المرض يمكن أن يسبب القلق والتوتر قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبيبة عامة، إن الإصابة بجرثومة المعدة تكون بسبب إهمال النظافة الشخصية، عن طريق ملامسة سوائل معدية أو الفضلات، مبرزة أن الجسم يمكن أن يرفض العلاج عند بعض الأشخاص، الذين يعانون مقاومة المضادات الحيوية، مبرزة أن الوقايةأكمل القراءة »
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