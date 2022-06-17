خاص
فـاس “فـوق الشوايـة”
ارتفاع درجة الحرارة في غياب وسائل وأماكن الاستجمام والمسؤولون غافلون تعرف فاس وناحيتها ارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة في غياب مسابح ومتنفسات كافية للتخفيف من وطأتها على أجسام سكان يعيشون “فوق الشواية” أمام أعين مسؤولين يتفرجون على ذوبانها واحتراق ما تبقى من آمالهم في الانعتاق من جحيم يومي لا يطاق.أكمل القراءة »
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