حوادث
160 مليونا تضع فريقا للكرة أمام جرائم الأموال
اختلاسات وسحب أموال نقدا دون شيكات وتأجيل الاستماع إلى المتهمين إلى يوليوز المقبل مثل رئيس شباب العرائش لكرة القدم، أحد أندية القسم الهوة، رفقة أمين المال ومسؤول إداري، الاثنين الماضي، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية ، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط. ويتابع المتهمون بتهمة سحب مبالغ مالية، متعلقةأكمل القراءة »
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