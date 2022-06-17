خاص
الحرارة تغير نمط عيش المراكشيين
تعيش مراكش منذ أيام، موجة حر وعدم استقرار في الطقس، إذ يظهر الرعد والعواصف والرياح التي تحمل الغبار في كل الاتجاهات، مع ارتفاع درجة الحرارة، في اليوم نفسه، ما يجعل الجو داخل البيوت وخارجها، لا يطاق. ويحاول المراكشيون التكيف مع ارتفاع درجة حرارة الجو، من خلال العديد من الوسائل التي تساعدأكمل القراءة »
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