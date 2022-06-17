خاص
جحيـم الحـرارة
تجاوزت 40 درجة في مراكش وفاس ومدن داخلية والشواطئ والجبال والنافورات ملاذ المكتوين بلهيبها تجاوزت درجة الحرارة، خلال الأيام الأخيرة، الأربعين درجة في مجموعة من المدن، من بينها مراكش وفاس، ما جعل سكانها يعيشون معاناة حقيقية اضطروا معها إلى تغيير نمط عيشهم، والاقتصار على الخروج ليلا أو التوجه إلى المناطقأكمل القراءة »
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