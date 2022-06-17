خاص
طائرتان لإخماد حريق تازة
حلت طائرتان من نوع “كنادير” متخصصتان في إطفاء الحرائق، صباح أمس (الخميس)، بتازة لإخماد حريق مهول اندلع بغابة بوكربة المحاذية للمدينة نحو الرابعة من زوال أول أمس (الأربعاء)، لارتفاع درجة الحرارة، بعدما تعذر ذلك بسبب الرياح القوية ووجود نشرة إنذارية أعلنتها مديرية الأرصاد الجوية. وشرعت الطائرتان التابعتان للقوات المسلحة الملكية،أكمل القراءة »
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