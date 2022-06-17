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حوادث

الارتشاء يطيح بموظف بجامعة مراكش

منذ 4 دقائق
متورط في بيع أسئلة الامتحانات للطلبة وتمكينهم من الإجابة عنها خارج المؤسسة وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، موظفا بجامعة القاضي عياض بالمدينة، تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة للبحث معه، بعد الاشتباه في تورطه في التزوير والارتشاء. إيقاف الموظف جاء إثر شكاية تقدمت بها إدارةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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