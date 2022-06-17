أســــــرة
خطوات للوقاية منها
يقدم الأطباء عدة نصائح من أجل الوقاية من جرثومة المعدة من خلال عدة خطوات مهمة ينبغي التقيد بها. ولهذا ينصح بالتأكد من نظافة الطعام، فإذا كان ملوثا يمكن أن يتسبب في الإصابة بجرثومة المعدة، التي تعتبر من أنواع البكتيريا الخطيرة. ومن جهة أخرى، ينبغي طهو الطعام جيدا للقضاء على أيأكمل القراءة »
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