الصباح الفني
لمسة الشارقة في معرض الكتاب
العميمي وآيت حنا ينشطان ندوة فكرية وكتب الشيخ القاسمي حاضرة شهد جناح “هيأة الشارقة للكتاب” في معرض الرباط الدولي للكتاب، الذي اختتمت فعالياته نهاية الأسبوع الماضي، إقبالاً لافتاً من الأكاديميين والنخب المثقفة وعموم الزوار على كتابي “إني أدين” و”محاكم التفتيش” للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكمأكمل القراءة »
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