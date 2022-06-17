أســــــرة
8 أنواع من الأطعمة الممنوعة
لابد لمن يعانون جرثومة المعدة من الابتعاد عن مجموعة من المواد الغذائية التي تزيد وضعهم الصحي سوءا. ومن بين الأغذية الممنوعة هناك عشرة أنواع وهي الأطعمة المعلبة والمصنعة، التي تحتوي على مواد حافظة ونكهات وصبغات طعام. أما ثاني الأنواع فهي التوابل القوية منها الفلفل الحار وثالثها الأطعمة المقلية، التي ينصح الأطباءأكمل القراءة »
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