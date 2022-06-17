أســــــرة
جرثومة المعدة… الألم المزمن
يعاني المصاب به دقائق أو ساعات وينتهي بعد تناول الطعام يعاني كثير من الأشخاص مرض جرثومة المعدة، لكن في كثير من الحالات لا يدركون ذلك لعدم ظهور الأعراض عليهم، بسبب مقاومة الأشخاص الكبيرة للأعراض المرتبطة بها. وغالبا عند الإصابة بجرثومة المعدة، يشعر المصاب بألم خفيف عندما تكون المعدة فارغة، يمكنأكمل القراءة »
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