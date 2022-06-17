الأولى
تحت الدف
لا يمكن للحكومة أن تلتزم الصمت، ولو كانت على صواب، في ما يتعلق بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي تجنن المواطنين. ففي ظرفية التوتر والغضب المفتوحة على جميع الاحتمالات، سيكون من الخطأ أن يكتفي وزراء الحكومة بمرور يتيم في جلسات مجلسي البرلمان ولجانه، أو تصريحات أسبوعية عابرة للناطق الرسمي، كماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا