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تحت الدف

منذ 19 ثانية
لا يمكن للحكومة أن تلتزم الصمت، ولو كانت على صواب، في ما يتعلق بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي تجنن المواطنين. ففي ظرفية التوتر والغضب المفتوحة على جميع الاحتمالات، سيكون من الخطأ أن يكتفي وزراء الحكومة بمرور يتيم في جلسات مجلسي البرلمان ولجانه، أو تصريحات أسبوعية عابرة للناطق الرسمي، كماأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية


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