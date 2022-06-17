ربورتاج
فاجعة في حريق بالبيضاء
اندلع في محل لمنتجات “بيو” وخلف قتيلا وكاد يتسبب في كارثة لم يكن يوما عاديا بالبيضاء، زوال أول أمس (الأربعاء)، بعد أن شب حريق بمحل تجاري لبيع المنتوجات الغذائية الطبيعية (بيو)، بمنطقة أنفا. عن بعد يظهر أنه حريق عاد درجة أنه لم يثر انتباه المارة وسائقي السيارات، إلا أنه بمجردأكمل القراءة »
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