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أســــــرة

“إيتيكيت” توجيه العتاب

منذ 56 ثانية
 يؤكد المختصون في مجال “الإيتيكيت” أن الشخص الذي يوجه العتاب واللوم إلى غيره يرغب عادة في الاحتفاظ بعلاقته به، مهما كانت طبيعتها، ويهدف إلى تجاوز حالة التوتر، لكن المبالغة في ذلك بعد أي نقاش أو تواصل يعكس أنه شخصية تفتقر إلى مهارات الذكاء الاجتماعي، ما يتسبب في نفور الآخرين منه.أكمل القراءة »


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منذ 56 ثانية


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