أســــــرة
الخيانة الإلكترونية… الصدمة
أكد مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” أن الخيانة الإلكترونية عرفت ارتفاعا كبيرا منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن كثيرين يعتبرون أنها وسيلة أكثر أمانا، مقارنة مع الخيانة بشكلها الكلاسيكي. واعتبر علوي أمراني أن من يدخلون دائرة الخيانة الإلكترونية يكون من الصعب عليهم الخروجأكمل القراءة »
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