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أســــــرة

“مادروثيرابي”… التدليك بالخشب

منذ 6 دقائق
“ماساج” كولومبي يساعد على التخسيس وتنشيط الدورة الدموية  وضع الخبراء أمام الراغبين في التخسيس والحصول على جسم دون سيلوليت، مجموعة من الحلول غير الجراحية. ومن بين التقنيات المتوفرة، مادروثيرابي أو التدليك بالخشب، والذي له فوائد كثيرة. وفي هذا الصدد، قالت نادية أمين، خبيرة في التدليك بالخشب، إن مادروثيرابي، هو تديكأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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