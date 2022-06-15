حوادث
تنسيق أمني يطيح بمروج كوكايين
أنهت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، أنشطة جانح مختص في ترويج مخدر الكوكايين. وحسب مصادر “الصباح”، تم إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، والذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية في حيازة وتجارة المخدرات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”. وأضافتأكمل القراءة »
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