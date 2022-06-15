خاص
خدمـات للقـرب
التعاقد مع مقدم خدمات خارجي لتجميع الملفات ومعالجتها وتحويل المعقدة منها إلى المصالح المركزية أصبح بإمكان المؤمن له وضع ملفه الطبي لدى محل خدمات القرب المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويلج المسؤول بهذا المحل إلى واجهة الربط مع النظام المعلوماتي للصندوق، ويتحقق من أحقية صاحب الملف من الاستفادةأكمل القراءة »
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