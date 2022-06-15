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خاص

معالجة الملفات في أقل من 10 أيام

منذ دقيقة واحدة
أفاد حسن بوبريك أن متوسط مدة معالجة الملفات الطبية المتوصل بها لا يتجاوز 9.6 أيام، أي أقل من 10 أيام، وهي مدة مقبول وتقل عن المدة التي يتطلبها الأمر لدى بعض شركات التأمين الخاصة، ما يعتبر في حد ذاته إنجازا، بفعل التعبئة التي باشرها الصندوق من أجل ضمان خدمات القرب،أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة


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