ملف الصباح
زكزو.. موهبة على الطريق
يواصل الطفل عبد الرزاق زكزو (13 سنة)، رسم وتقديم لوحاته ورسوماته التي يحرص فيها على التقاط وجوه من الذاكرة والمحيط الذي يعيش فيه بإقليم بني ملال. ويحظى الطفل زكزو باهتمام خاص في المحيط المدرسي الذي يتابع فيه دراسته بمستوى الخامس ابتدائي، بمدرسة أوربيع التابعة لنيابة إقليم بني ملال، خاصة منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا