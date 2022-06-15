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خاص

مستعدون لتعميم التأمين الإجباري على المرض

منذ 12 ثانية
الاستعانة بـ 8000 نقطة لخدمات القرب لتسجيل الفئات المستهدفة وألفين لاستقبال الملفات الطبية أشار حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المؤسسة جاهزة، حاليا، للإشراف على ورش تعميم التأمين الإجباري على المرض وأنه تم اللجوء إلى ثمانية آلاف نقطة لخدمات القرب، من أجل تسجيل الفئات المستهدفة، وألفي نقطةأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية


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