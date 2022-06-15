أســــــرة
سراويل “الكاحل”
تجد السراويل التي تصل إلى حد الكاحل، مكانا لها ضمن موضة صيف 2022، إذ تمنح إطلالة كلاسيكية مميزة. وتعددت موديلات السراويل الرائجة التي تصل إلى الكاحل لهذا الموسم، علما أن معظمها كان سائدا في مواسم سابقة، لكن مازال مستمرا مثل السروال القطني والحريري والضيق. ويعتبر خبراء الموضة أن سراويل الكاحل،أكمل القراءة »
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