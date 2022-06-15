أســــــرة
غرف الطعام العصرية
تعتبر غرفة الطعام من بين الفضاءات المهمة في المنزل، سواء كانت مساحتها صغيرة أو كبيرة، لكن الأهم هو أن تتضمن القطع الأساسية من الديكور. ولإنجاز ديكور خاص بغرف الطعام العصرية، حسب المختصين، ينصح باختيار الألوان الفاتحة، التي توحي بالطابع العصري، مع أهمية طلاء السقف بلون فاتح، ما يجعل المساحة تبدوأكمل القراءة »
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