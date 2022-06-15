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أســــــرة

غرف الطعام العصرية

منذ 11 دقيقة
decoration and furniture in modern dining room
 تعتبر غرفة الطعام من بين الفضاءات المهمة في المنزل، سواء كانت مساحتها صغيرة أو كبيرة، لكن الأهم هو أن تتضمن القطع الأساسية من الديكور. ولإنجاز ديكور خاص بغرف الطعام العصرية، حسب المختصين، ينصح باختيار الألوان الفاتحة، التي توحي بالطابع العصري، مع أهمية طلاء السقف بلون فاتح، ما يجعل المساحة تبدوأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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