أســــــرة
“زهرة الريف” تطرح تشكيلتها
طرحت ابتسام لمشاوري، مصممة الأزياء وخبيرة التجميل المعروفة باسم “زهرة الريف”، أحدث تصاميمها الخاصة بالعروس. وقالت لمشاوري إنها اشتغلت على مجموعة من الموديلات التي تواكب الموضة وتناسب كل الأذواق، موضحة أنها وضعت أيضا رهن إشارة العروس إكسسوارات مميزة للاحتفاء بليلة العمر بطريقة مميزة. وأوضحت لمشاوري، أن خبرتها في هذا المجالأكمل القراءة »
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