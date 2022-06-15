أســــــرة
التين لخفض الضغط الشرياني
الدكتور الزغاري قال إنه يمنح الجسم الطاقة ويساعد على التركيز شدد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح” على أهمية الاستفادة من فاكهة التين، المتوفرة حاليا بكثرة في الأسواق نظرا لفوائدها الكثيرة، في مقدمتها المساعدة على خفض الضغط الشرياني. “يساهم في خفض الضغط الدموي لمن يعانون مشاكلأكمل القراءة »
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