الأولى
مدينة عشوائية “تنبت” بضواحي الجديدة
فشلت مجهودات الحكومة في مجال محاربة البناء العشوائي، في مجابهة “عبقرية” بارونات التجزئات السرية بجماعة سيدي علي بن حمدوش، التابعة لأزمور، بإقليم الجديدة، إذ استنبتت أحياء عشوائية حديثة بتواطؤ بين السلطات المحلية والجماعية، عبر طرق احتيالية قوامها شهادات إدارية مزورة، للتغطية على عمليات بيع بقع أرضية في تجزئات سرية ممنوعةأكمل القراءة »
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