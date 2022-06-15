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أبحاث لاعتقال مسؤولين بـ “سي دي جي”

منذ 6 دقائق
غرفة جنايات الأموال أمرت ببث اسميهما بالإذاعة الوطنية أمر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، بتحرير مسطرتي بحث غيابيتين في حق مسؤولين كبيرين متابعين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ بصندوق الإيداع والتدبير. وشمل الأمر القضائي إعادة مراسلة فيصل العرايشي،أكمل القراءة »


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