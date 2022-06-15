الأولى
أبحاث لاعتقال مسؤولين بـ “سي دي جي”
غرفة جنايات الأموال أمرت ببث اسميهما بالإذاعة الوطنية أمر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، بتحرير مسطرتي بحث غيابيتين في حق مسؤولين كبيرين متابعين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ بصندوق الإيداع والتدبير. وشمل الأمر القضائي إعادة مراسلة فيصل العرايشي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا