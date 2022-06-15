حوادث
“التقادم” ينجي برلمانيا من السجن
توبع بالتزوير في وثائق ومحرر رسمي واستعماله لحيازة أرض في ملك الغير بتت غرفة الجنايات الثانية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي، في ملف مثير يتابع فيه برلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتهم تتعلق بـ “التزوير في وثائق ومحرر رسمي واستعماله لحيازة أرض في ملك الغير”، وأيدت الحكمأكمل القراءة »
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