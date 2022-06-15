حوادث
استنفار بالبيضاء بسبب صفحة “فيسبوكية”
تسببت صفحة “فيسبوكية”، تفنن صاحبها في التشهير والإساءة إلى مسؤولين بسيدي مومن بالبيضاء، أخيرا، في استنفار أمني، سيما بعد إيقاف جانحين حاولوا الاعتداء بأسلحة بيضاء على مسير مكتبة، اعتقادا منهم أنه مالك الصفحة بحكم عمله مراسلا لموقع إلكتروني. وحسب مصادر “الصباح”، فإن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوفين تحت تدابير الحراسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا