حوادث
لصوص في قبضة أمن فاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، أخيرا، على النيابة العامة المختصة، ثلاثة شباب أعمارهم بين 21 سنة و25، لتورطهم في عدة حوادث سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال دراجة نارية، بعد إيقافهم بناء على شكايات ضحايا سلبوهم ما يملكون من هواتف ومبالغ مالية متفاوتة. وللمتهمين واثنان منهمأكمل القراءة »
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