حوادث
محاولة انتحار على المباشر
نقل مقاول شاب بإفران، الأحد الماضي، في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس للعلاج وإنقاذ حياته، بعد تناوله مواد سامة في محاولة انتحار على المباشر، تعتبر الثانية في ساعات بعد العثور على جثة طالب آخر بكلية الحقوق ظهر المهراز، معلقة بمنزل عائلته بسهب الورد. ونقل المقاول، الذيأكمل القراءة »
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