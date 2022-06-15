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حوادث

اعتقالات في حملة أمنية بالسعيدية

منذ 3 دقائق
نظمت المصلحة المختصة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية، خلال الأسبوع الماضي حملة أمنية واسعة بمختلف أحياء المدينة، تمكنت خلالها من إيقاف عنصرين وصفا بالخطيرين بعد عملية تنقيط، بينت أنهما مبحوث عنهما من أجل “الاتجار في المخدرات القوية، والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والضرب والجرح”، كما جرى في السياق نفسه حجزأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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