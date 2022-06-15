حوادث
إعادة تمثيل جريمة قتل بالجديدة
المتهم انخرط في نوبة بكاء والقتل سببه ضجيج دراجة نارية أعاد شاب يبلغ من العمر 30 سنة فصول إجهازه على أب لثلاثة أبناء، الجمعة الماضي، بدوار لحسينية المتاخم لمدرسة بلكندولية بتراب جماعة أولاد احسين، وتمسك منذ إيقافه من قبل عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة ، بالقول إن سوءأكمل القراءة »
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