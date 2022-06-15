fbpx
حوادث

إعادة تمثيل جريمة قتل بالجديدة

منذ 5 دقائق
المتهم انخرط في نوبة بكاء والقتل سببه ضجيج دراجة نارية أعاد شاب يبلغ من العمر 30 سنة فصول إجهازه على أب لثلاثة أبناء، الجمعة الماضي، بدوار لحسينية المتاخم لمدرسة بلكندولية بتراب جماعة أولاد احسين، وتمسك منذ إيقافه من قبل عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة ، بالقول إن سوءأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة