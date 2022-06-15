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تلاعبات بأموال خيريات

منذ دقيقتين
التحقيق في وضعيات مشبوهة بين منتخبين وجمعيات خيرية تخرق القانون التنظيمي للجماعات فتحت مصالح الداخلية تحقيقا بخصوص وضعيات مشبوهة بين منتخبين وجمعيات خيرية في تراب إقليم سطات، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ودورية وزير الداخلية تحت عدد د.2185، الصادرة في 2018 حول دعم الجمعيات، من قبلأكمل القراءة »


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