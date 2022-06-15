الأولى
تحت الدف
تواصل سفارات وقنصليات بعض الدول الأوربية العبث بالمواطن المغربي، من خلال الإصرار على تمريغ كرامته في التراب بمواعيد تأشيرة، قد تطول لأشهر من الانتظار، إذا تمكن من الحصول عليها، بالنظر إلى تعقيدات المسطرة، والاستمرار في رفض طلبات التأشيرة دون مبررات، مع عدم استرجاع المبالغ المالية المدفوعة. الأمر لا يقتصر علىأكمل القراءة »
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