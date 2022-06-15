الأولى
منتخب “الفشوش”… من المسؤول؟
اختيارات عشوائية تفضح غياب منهجية العمل ولاعبون مدللون خارج السيطرة عرت مباراة ليبيريا، وقبلها مباراتا أمريكا وجنوب إفريقيا، عيوب المنتخب الوطني، رغم الفوز فيها بهدفين لصفر، على بعد أقل من ستة أشهر من انطلاق كأس العالم بقطر. وإضافة إلى ضعف الأداء وتفكك الخطوط، أمام منافس يحتل المركز 149 عالميا، تبينأكمل القراءة »
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