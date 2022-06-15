الأولى
الأسعار تتململ نحو الانخفاض
تدابير حماية بدأت تعطي أكلها في أسواق تتميز بالوفرة ودعم مهنيي النقل إجراء ضروري للاستقرار يعود الهدوء نسبيا إلى الأسواق المغربية بعد موجات متتالية من الغلاء وارتفاع الأسعار في المواد الأولية وصعوبة التموين، بسبب التداعيات المستمرة لحائجة كورونا على الاقتصاد العالمي، ثم الانعكاسات الوخيمة لحرب روسيا وأوكرانيا، ناهيك عن آثارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا