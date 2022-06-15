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الأسعار تتململ نحو الانخفاض

منذ 6 دقائق
The Souk El Had market in Agadir, Morocco on April 30, 2016. Souk El Had Its 3rd biggest market in the world and its one of the market to every one, you can see locals buying the day shop and the tourist get some gift. (Photo by Gon��alo Silva/NurPhoto via Getty Images)
تدابير حماية بدأت تعطي أكلها في أسواق تتميز بالوفرة ودعم مهنيي النقل إجراء ضروري للاستقرار يعود الهدوء نسبيا إلى الأسواق المغربية بعد موجات متتالية من الغلاء وارتفاع الأسعار في المواد الأولية وصعوبة التموين، بسبب التداعيات المستمرة لحائجة كورونا على الاقتصاد العالمي، ثم الانعكاسات الوخيمة لحرب روسيا وأوكرانيا، ناهيك عن آثارأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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