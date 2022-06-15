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ميارة: بركة ينفذ قرارات اللجنة التنفيذية
قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، وعضو اللجنة التنفيذية للاستقلال، المحسوب على تيار “حمدي ولد الرشيد”، إنه لا يوجد في أدبيات حزب “الميزان” شيء اسمه “مؤسسة الأمين العام”، وإن بركة منفذ لقرارات اللجنة التنفيذية للاستقلال، مشددا على أنه ليس إلا جزءا من هيأة اللجنة التنفيذية للحزب، وله صلاحية حمل صفةأكمل القراءة »
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