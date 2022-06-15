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وكالات حضرية “تتمرد” على المنصوري
تحل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، زوال اليوم (الأربعاء)، بعد عودتها من جولة قادتها إلى مدريد، ضيفة على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، رفقة بدر الكانوني، الرئيس المدير العام لمؤسسة العمران. وينتظر أن يفجر نواب أعضاء اللجنة نفسها، ملفات تتعلق بالبيع والشراء فيأكمل القراءة »
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